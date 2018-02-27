Станислав Черчесов: пора вносить допинг-офицеров в заявку сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал повышенное внимание к российской сборной со стороны допинг-офицеров. Специалист в шутку сказал, что готов рассмотреть их кандидатуры для заявки команды.

"Мы готовы к повышенному вниманию к нашей команде со стороны допинг-офицеров, они присутствуют на каждом сборе – сказал Черчесов, слова которого приводит ТАСС. – Мы с уважением относимся к их работе, потому что они занимаются серьезным делом. Это нормально. Они всегда проверяют нескольких игроков и мыс ними настолько подружились, что, кажется, пора их тоже вносить в заявку".

Напомним, что сборная России на предстоящем чемпионате мира по футболу на групповой стадии встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.