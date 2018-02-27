Шакира заплатила 20 миллионов евро, чтобы не попасть за решетку

Самая популярная латиноамериканская певица Шакира заплатила 20 миллионов евро, чтобы откупиться от тюремного заключения. Артистка едва не угодила за решетку в Испании, где сейчас проживает.

Как сообщает телеканал "Россия 24", Шакиру подозревали в том, что она скрывает официальные заработки и не доплачивает налоги.

Сама знаменитость не считает себя виновной и рассчитывает вернуть все 25 миллионов, как только ее адвокаты оспорят решение суда.