"Ак Барс" победил в Восточной конференции КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подходит к завершению регулярный чемпионат. В Восточной конференции казанский "Ак Барс" на домашней площадке принимал нижегородское "Торпедо" и одержал крупную победу со счетом 5:2.

Казанцы в первые полчаса игры усилиями Станислава Галиева, Ярослава Косова и Алексея Потапова смогли трижды поразить ворота гостей. Однако "торпедовцы" смогли свести к минимуму разрыв в счете благодаря голам Сергея Костицина и Владимира Галузина. Впрочем, ответные действия казанского клуба не заставили себя ждать, когда нападающий хозяев льда Потапов забил еще дважды и помог одержать своему клубу разгромную победу.

Этот успех позволил подопечным Зинэтулы Билялетдинова стать победителем конференции и выйти в плей-офф турнира с первой строчки. В их активе 100 очков, на второй строчке расположился уфимский "Салават Юлаев" (90 баллов).