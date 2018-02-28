В городе Вудланд-Парк в штате Колорадо школы закрыты из-за анонимной угрозы

В среду, 28 февраля, все школы в городе Вудланд-Парк (штат Колорадо) будут закрыты из-за угрожающей надписи, которая была обнаружена в одной из школ. Неизвестный, оставивший надпись, указал в ней дату – 28 февраля, сообщила местная телестанция KKTV. Правоохранители сочли данную угрозу серьезной.

Полиция Вудланд-Парк объявила награду в 500 долларов за любую информацию, которая приведет к аресту человека, оставившего надпись с угрозой. Власти школьного округа помогают полиции в проведении расследования, передает ТАСС.

26 февраля из-за угрожающей надписи были сорваны занятия в школе "Ранчо Бернардо" в Сан-Диего (штат Калифорния). Надпись гласила – "Флорида – это только начало". Оставивший ее имел в виду трагедию, которая разыгралась 14 февраля в школе во Флориде, где бывший ученик этой школы Николас Круз расстрелял 17 учеников и преподавателей. За две недели, прошедшие после трагедии во Флориде, угрозы уже поступали в адрес четырех школ в окрестностях Сан-Диего.