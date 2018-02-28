Взрыв пиротехники в Мексике: два человека погибли, три ранены

В мексиканском городе Тультепек два человека погибли в результате взрыва в подпольном цехе по производству пиротехники.

По предварительной информации, один из погибших – ребенок. Еще три человека были ранены. Причиной взрыва стало небрежное обращение с взрывоопасными материалами, передает РИА Новости.

Взрывы пиротехники, заканчивающиеся летальным исходом, нередки в Мексике, где любой праздник обычно отмечают массовым запусканием салютов. В том же Тультепеке в декабре 2016 года в результате взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.