Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" вошла в плотные слои атмосферы Земли

Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-06" вошла в плотные слои атмосферы Земли. Такую информацию в среду, 28 февраля, сообщили СМИ представители Центра управления полетами (ЦУП).

Как отмечается, наступило расчетное время входа в атмосферу.

Корабль, на борту которого находятся российский космонавт Александр Мисуркин, а также два астронавта NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акабу, отделился от МКС в 2:08 по московскому времени. Приземление спускаемого аппарата корабля ожидается в 5:31 по времени Москвы юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, напоминает агентство "Интерфакс".