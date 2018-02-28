Спускаемый аппарат "Союза" совершил посадку в степи Казахстана

В Казахстане в степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа МКС. Такие данные сообщили представители подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Как уточняется, спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным, а также астронавтами NASA Джозефом Акабой и Марком Ванде Хаем совершил посадку в 5:31 по московскому времени. Все члены экипажа чувствуют себя хорошо, передает ТАСС.

Специалисты поисково-спасательных сил начали эвакуацию из спускаемой капсулы космического корабля "Союза МС-06" российского космонавта и двух американских астронавтов, вернувшихся на Землю с МКС.