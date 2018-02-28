В Чехии эпидемия гриппа унесла жизни 50 человек

В Чехии в течение трех недель эпидемия гриппа привела к смерти 50 человек. Такие данные сообщил Государственный медицинский институт.

Как отмечают специалисты, тяжелее других переносят заболевание гриппом люди старшего возраста. У них грипп обычно накладывается на другие болезни. Из 50 умерших в стране 43 человека были в возрасте более 60 лет. Остальным было от 25 до 59 лет, передает РИА Новости.

В этот период в больницах были размещены 199 человек в тяжелом состоянии и с осложнениями после гриппа. В большинстве больниц запрещен доступ к пациентам. Общее число заболевших гриппом в республике составляет 1,95 тысячи человек на 100 тысяч граждан.

По прогнозам врачей, эпидемия будет продолжаться еще несколько недель, но ее пик уже миновал. В 2017 году в это же период года эпидемия продолжалась около восьми недель. В результате умерли 114 человек, были госпитализированы еще порядка 300 человек.