Тренер сборной Ирана: ФИФА должна дисквалифицировать Месси

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) дисквалифицировать нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. По словам специалиста, аргентинец заслуживает такого наказания из-за своего таланта.

"Месси – выдающийся игрок, и я всегда это говорил, – признается Кейруш, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на испанское издание As. – Он просто не из этого мира, потому что если бы он был человеком, то у него не было бы той магии, которую он показал в матче чемпионата мира-2014, когда Иран проиграл Аргентине со счетом 0:1. Я не люблю проигрывать, но то поражение не воспринялось негативно. Такое бывает, когда случается что-то магическое, а тогда это сотворил игрок, который должен быть дисквалифицирован ФИФА. Месси должен доказать, что он человек!"

Напомним, что Кейруш до сборной Ирана в разные годы возглавлял такие команды, как мадридский "Реал", сборную Португалии, а также был ассистентом сэра Алекса Фергюсона в английском "Манчестер Юнайтед".