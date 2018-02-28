"Атлетико" продлил контракт с вратарем Облаком

"Атлетико" продлил контракт с вратарем ОблакомЧитайте нас в Telegram
Соперник "Локомотива" по 1/8 финала Лиги Европы испанский "Атлетико" продлил контракт с вратарем Яном Облаком. Таким образом, мадридцы сохранили у себя футболиста, которым интересовались несколько клубов.
25-летнего словенца хотели видеть у себя "Реал", "Челси", "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль", но Облак предпочел остаться в "Атлетико". Президент клуба Энрико Серезо сообщил, что Ян продлил контракт на улучшенных условиях, поэтому вероятность его ухода очень невелика. Облак считается одним из сильнейших вратарей испанской Лиги.
При этом стало известно, что второй вратарь "Атлетико" Хуан Карлос Мойя летом уйдет из клуба и продолжит карьеру в "Реал Сосьедад". 33-летний Мойя уже подписал контракт с новым клубом.
"Атлетико" сыграет с "Локомотивом" в 1/8 финала Лиги Европы. 8 марта соперники сыграют в Мадриде, а ответная встреча пройдет 15 марта в Москве. Высока вероятность, что ворота "Атлетико" будет защищать именно Мойя.
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