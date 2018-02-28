Самолет рейса Чита-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска

Самолет рейса Чита-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту КрасноярскаЧитайте нас в Telegram
Самолет Airbus A319 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в Красноярске. Он летел по маршруту Чита – Москва. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
По ее словам, вынужденная посадка по техническим причинам была произведена в 05 часов 50 минут по московскому времени. Пассажиров планируется отправить в пункт назначения резервным бортом. Вылет резервного борта запланирован на 11 часов 30 минут по Москве, уточнила Горбунова, передает "Интерфакс".
На борту в момент аварии находились 77 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Для вылета пассажиров будет предоставлен резервный борт. Планируемое время прибытия в Москву 16 часов 45 минут.
Экипаж самолета вынужден был прервать рейс из-за неисправности двигателя. Она не позволяла продолжить полет до аэропорта назначения. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Красноярска.
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