В Токио представлены талисманы будущей Олимпиады

В столице Японии состоялась презентация официальных талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Символы Игр представляют собой фигурки в стиле аниме.

В выборе талисманов Олимпиады и Паралимпиады принимали участие ученики начальных школ Японии. В опросе участвовали 16 тысяч школьников. Детям были предложены три варианта талисманов,. В течении двух месяцев они выбыли победителей, которыми стали фигурки с традиционном для Японии стиле аниме

Как сообщает "Спорт-Экспресс", символом Олимпиады стал персонаж в сине-белую клетку. Талисманом Паралимпиады будет существо в розово-белую клетку, чью голову украшают лепестки сакуры. Имена талисманов будет избраны позже.