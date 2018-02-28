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Изучение Сатурна космическими аппаратами 11 минут назад
Опубликованы "предсмертные" фотографии, сделанные зондом "Кассини"Читайте нас в Telegram
Специалисты завершили обработку фотографий, сделанных зондом "Кассини" перед самым крушением. Это позволило увидеть точное место гибели аппарата.
Напомним, что зонд изучал систему Сатурна более 13 лет. На его счету исследование самой планеты, её спутников и колец. Это "Кассини" и его посадочный модуль "Гюйгенс" обнаружили, что на Титане плещутся метановые моря, а под ледяной коркой скрыт океан воды. Именно "Кассини" обнаружил на Энцеладе гейзеры.
Открытия, сделанные с помощью аппарата, можно перечислять долго. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали в общих чертах о его славном пути.
"Кассини" был уничтожен 15 сентября 2017 года. Инженеры вывели его на траекторию, ведущую к гибели в плотных слоях атмосферы Сатурна.
Причина, побудившая учёных ликвидировать замечательный аппарат, необычна. У зонда заканчивалось топливо, а неконтролируемый орбитальный полёт мог в конце концов привести к падению на Титан или Энцелад. В этом случае нельзя было бы исключить загрязнения их гипотетической биосферы земными микробами.
Хотя "Кассини" уже почти полгода как прекратил существование, обработка переданных им на Землю данных будет продолжаться ещё долго. Например, не так давно была опубликована карта Титана, составленная по данным зонда. А вот теперь специалисты предъявили миру последние снимки, сделанные космическим скитальцем.
Как уточняет издание Universe Today, данные были получены с помощью оптического и инфракрасного картографического спектрометра "Кассини". Благодаря этой информации учёные вычислили точные координаты точки, где аппарат вошёл в атмосферу и разрушился: 9,4 градуса северной широты, 53 градуса западной долготы.
Эта точка планеты в момент разрушения зонда находилась на ночной стороне. Однако за день до своего крушения "Кассини" сделал снимок этой точки с расстояния 634 тысячи километров. Изображения, полученные с помощью красных, зелёных и синих спектральных фильтров, были объединены. Получился практически снимок в естественном цвете.
Напомним, что ранее инженеры восстановили картину гибели аппарата по секундам. Падение "Кассини" на Сатурн сыграло роль "разведки боем", предоставив учёным новые данные об атмосфере далёкой планеты. Можно сказать, что зонд послужил науке не только в ходе своей жизни, но и свою смерть посвятил ей же.
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