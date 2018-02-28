Tesla Roadster может заразить Марс земными бактериями

Автомобиль Tesla Roadster, запущенный к Марсу на новой сверхтяжелой ракете Falcon Heavy, в случае падения на Красную планету может занести туда земные бактерии, опасаются ученые.

"Если на Марсе существует биологическая жизнь, то есть риск того, что эти организмы перемешаются с земными. Окажутся ли земные организмы более способными к адаптации и заселят Марс, после чего мы не узнаем, какой была его биосфера? Мы не знаем", — сообщил профессор Джей Мелош из Университета Пердью (штат Индиана).

В заявлении, опубликованном на сайте учебного заведения, отмечается, в НАСА делают стерильными любые аппараты, которые могут оказаться на других планетах — это требуется для защиты местных организмов (если таковые есть) от земных, передает ТАСС.

В начале февраля компания SpaceX Илона Маска запустила в космос первую в истории космонавтики частную грузовую ракету Falcon Heavy вместимостью 65 тонн. На ее борту в качестве полезной нагрузки находится автомобиль Tesla Roadster, входивший в личную коллекцию Маска.

По задумке, машина так и должна остаться в космосе, ее посадка куда-либо не предполагалась, поэтому никаких процедур по очистке она не проходил. Падение спорткара на Марс очень маловероятно, хотя четвертая планета Солнечной системы и находится на его пути.

Между тем, в Сети уже появился специальный сайт, который позволяет отслеживать местонахождение летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster в реальном времени.