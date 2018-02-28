Федерер назван спортсменом года по версии Laureus Awards

Лидер мирового теннисного рейтинга швейцарец Роджер Федерер стал спортсменом года по версии академии Laureus World Sports Awards. Теннисист, выигравший в январе Открытый чемпионат Австралии, в шестой раз получил эту престижную награду.

Конкурентами Федерера по итогам 2017 календарного года были его коллега по виду спорта испанец Рафаэль Надаль, португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду и три англичанина — пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, бегун-стайер Мо Фара и велосипедист Крис Фрум.

Федерер также был назван лучшим в номинации "Возвращение года", сообщает РИА Новости. Церемония вручения наград Laureus прошла накануне в Монте-Карло.