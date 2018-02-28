Москва запомнит героев: Собянин обещает поддержку семьям погибших пожарных

Москва запомнит героев: Собянин обещает поддержку семьям погибших пожарныхЧитайте нас в Telegram
Московские власти помогут семьям двух сотрудников МЧС, которые погибли, спасая людей из огня.
"Соболезную их семьям и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Город будет помнить своих героев", — написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Возгорание произошло в одной из квартир на 16 этаже жилого дома на бульваре Матроса Железняка. Прибывшие на место спасатели вывели из огня четырех человек, в том числе троих детей. Однако потом в горящей квартире лопнули стекла, произошел обильный выброс пламени. В результате двое сотрудников МЧС — Михаил Фомин и Александр Драевский – сгорели на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" УК РФ, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. Назначены экспертизы для установления точной причины гибели пожарных.
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