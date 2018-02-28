В Ираке освободили из плена 25 россиянок с детьми

Власти Ирака вызволили из плена 25 российских женщин с детьми и поместили их в тюрьму в Багдаде, где они будут дожидаться суда. О судьбе этих женщин ничего не было известно в течение полугода. Только недавно выяснилось, что их удерживали отряды народного ополчения Ирака, сообщает РИА Новости.

"Сегодня буквально мы получили информацию, что 25 женщин с детьми перевезли из Мосула, где они находились в плену вооруженных формирований "Хашд-аль-Шааби", в официальную тюрьму Багдада", — сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По ее словам, в плену женщин вместе с малолетними детьми держали в нечеловеческих условиях.

"К счастью, они освобождены, в тюрьме хотя бы условия содержания другие, и теперь российская сторона может отслеживать их судьбу. Они должны предстать перед иракским судом, который установит степень вины этих женщин", — отметила Саратова.

Из Ирака и Сирии уже вернулись на родину более ста женщин и детей из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также Казахстана и Узбекистана.

В последнее время иракские власти ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории ИГ. Теперь все они, включая девочек в возрасте от 14 лет, обвиняются по двум статьям: терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Их судьбу определит багдадский суд.