Американские пилоты чуть не замерзли насмерть в полете

Экипаж американского военного самолета EA-18G получил тяжелые обморожения рук. Как стало известно изданию Defense News, боевая машина летела из штата Вашингтон в Калифорнию. В районе города Сиэтл на высоте около 7 тысяч метров у нее отказал кондиционер. Температура в кабине упала до -30 градусов по Цельсию: приборная панель обмерзла, а фонарь заволокло туманом.

Пилоты были вынуждены вернуться в Вашингтон. На обратном пути они ориентировались по "умным" часам, которые показывали высоту и направление полета, также экипажу помогал диспетчер. Уже на земле выяснилось, что летчики обморозили себе руки до волдырей.

EA-18G Growler, или "Ворчун", – это самолет радиоэлектронной борьбы флота США. Арсенал обычного оружия у него небольшой: пара ракет "воздух-воздух" или столько же противорадиолокационных ракет. Нет даже встроенной пушки, которая стоит на обычном истребителе F/A-18. Зато на "Ворчуна" можно подвесить три контейнера системы постановки помех ALQ-99.