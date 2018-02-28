На трассе "Дон" под Липецком произошло 7 ДТП с участием 21 машины

Несколько ДТП с участием 21 автомобиля произошли на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, в Липецкой области с 355 по 360 километрах трассы М-4 "Дон" случились семь аварий с участием 21 автомобиля.

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал.