Александр Жуков: Олимпийский комитет России восстановлен в правах

Международный олимпийский комитет снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Информацию о восстановлении ОКР в правах сообщил в эфире "Россия 24" президент организации Александр Жуков.

Президент ОКР Александр Жуков сообщил, что МОК на своей сессии снял все ограничения с ОКР, и теперь наши спортсмены смогут выступать под национальным флагом. Кроме того Жуков сказал, что все допинг-пробы олимпийцев из России оказались отрицательными.

"Сегодня мы получили письмо из МОК по поводу восстановления статуса. Оно достаточно короткое. Восстановление было связано с окончанием допинг-тестов. В письме написано, что все тесты были чистыми. Автоматически решение о восстановлении вступает в силу", — сказал Жуков в эфире канала "Россия 24", — ОКР снова восстановлен в своих правах и является членом Олимпийской семьи".