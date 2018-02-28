"Сколково" строит новую экономику России на конкурсе в Южно-Сахалинске

Впервые в Южно-Сахалинске прошел этап крупнейшего в России и СНГ проекта для технологических предпринимателей Open Innovations Startup Tour. На него собрались более трех сотен инноваторов, основателей стартапов, бизнесменов, экспертов и журналистов из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Якутска.

Стартап Тур проходит с 28 февраля по 1 марта 2018 года. На его площадке выступят сотрудники фонда "Сколково", представители венчурных фондов и институтов развития.

В торжественном открытии приняли участие зампред правительства Сахалинской области Александр Белик, советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен и вице-президент Фонда "Сколково" Александра Барщевская.

"Я считаю, что такой конкурс, который пройдет на территории Сахалинской области, позволит открыть площадку для развития технологий и обмена мнениями, где сотрудничество будет конструктивным и направленным на развитие реального сектора экономики", — подчеркнул Александр Белик.

Он подчеркнул, что в таком масштабном мероприятии участвуют высокотехнологичные бизнесы, недавно появившиеся на рынке компании, которые являются локомотивом роста и позволят придать импульс развитию цифровой экономики, инновациям в промышленности, медицине, биотехнологиях.

Советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен рассказал о наметившемся мировом тренде.

"Новые рабочие места в России, США, Японии, Китае создают небольшие корпорации. Это очень большое изменение в парадигме, потому что еще 10 лет назад в регионах ждали, что к ним придут компании из Москвы и решат все проблемы. Вторая тенденция: высокооплачиваемые места создаются в области экономики знаний", — пояснил он.

"На конкурс было подано 57 заявок, 17 было отобрано для презентаций. Конкурс пройдет по трем направлениям: биомедицинские технологии, в том числе, в сельском хозяйстве, IT и промышленные технологии", — уточнила Александра Барщевская.

В этом году Cтартап Тур пройдет в 11 городах России. Победители южно-сахалинского этапа получат возможность попасть в полуфинал всероссийского конкурса, где будут разыграны гранты по 5 миллионов рублей.

"Наш проект Стартап Тур – это не молодежная программа и не один только конкурс инноваций. Мы хотим создать в России новую экономику", — добавляет Пекка Вильякайнен.