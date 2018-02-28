Виталий Смирнов: международное олимпийское движение невозможно без России

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов прокомментировал решение МОК о восстановлении статуса ОКР. Смирнов заявил, что международное олимпийское движение невозможно без нашей страны.

"С большинством членов МОК мы общались чуть ли не каждый день, – сказал Виталий Смирнов в эфире канала "Россия 24". – И они не мыслят Олимпийского движения без нашей страны. Никто не пытается перечеркнуть тот вклад, который внесла Россия, а раньше и СССР".

Виталий Смирнов высоко оценил выступление молодых российских спортсменов на Олимпиаде. " Наши молодые спортсмены проявили невероятное мужество и волю на Олимпиаде, и получали взаимность от многих людей в Корее. Их воля к победе на дистанциях вызывала уважение. Возможно, именно это поспособствовало такому быстрому принятию решения со стороны МОК о восстановлении членства ОКР".