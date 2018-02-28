Матч "Крылья Советов" – "Спартак" отменен

Матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" отменен из-за погодных условий. Встреча будет перенесена на другой день.

Специальная комиссия осмотрела поле самарского стадиона "Металлург", измерила температуру воздуха и пришла к выводу о невозможности проведения встречи. Температура воздуха может опуститься до 17 градусов мороза, что представляет угрозу здоровья участникам встречи. Встреча была перенесена. Время и место проведения матча будет определено позже.

"Спартак" предлагал "Крыльям Советов" перенести встречу в Сочи, но волжане ответили отказом. Пока неизвестно, будут ли компенсированы расходы болельщикам "Спартака", прибывшим в Самару.