Порошенко заявил, что летал на Мальдивы за свой счет

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что летал в отпуск на Мальдивы за свой счет. Он оплатил и авиабилеты, и проживание, а в паспорте есть отметка о пересечении границы. Более того, Порошенко даже на отдыхе продолжал выполнять обязанности главы государства, пишет агентство РИА Новости.

Через три недели президент пообещал опубликовать декларацию о доходах. Отдельно Порошенко уточнил, что не потратил ни копейки государственных денег.

Напомним, ранее украинские СМИ распространили информацию, что новогодние праздники президент провел на Мальдивах. Недельная поездка обошлась ему в полмиллиона долларов. Что интересно, в страну он въехал под именем mr. Petro Incognito.