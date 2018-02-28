Президентские кадеты получили собственное знамя

Московское президентское кадетское училище имени Шолохова в торжественной обстановке получило собственное знамя. С ним кадеты впервые в истории пройдут 9 мая по Красной площади.

Их раскатистое "ура" слышно далеко за пределами родного училища. Торжественное построение в честь вручения знамени Московскому президентскому кадетскому училищу.

Знамя для военного — символ доблести и чести. Начальник училища принимает его из рук статс-секретаря — заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Сергея Захаркина.

"За знамя отдавали жизнь, знамя берегли, оно всегда являлось символом ратного подвига, ратного труда и непобедимости нашего войска", — объясняет Сергей Захаркин, статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии РФ.

Московское кадетское училище сформировано в 2002 году. Тогда это был казачий корпус со своим знаменем и регалиями. Два года назад корпус вошел в структуру Росгвардии, и теперь у кадетов новый символ.

"Знамя — это душа корпуса. Сейчас, когда мы получили знамя, мы ощущаем, что наш корпус стал настоящим корпусом, президентским кадетским училищем", — говорит Дмитрий Акимов, кадет Московского президентского кадетского училища имени Шолохова.

Вручение знамени прошло в преддверии дня Росгвардии. С этим знаменем кадеты Московского президентского кадетского училища имени Шолохова впервые в своей истории в этом году пройдут по брусчатке Красной площади на параде победы в Москве 9 мая.