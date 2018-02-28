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Здоровое долголетие и старение 4 часа назад
Анализ мочи раскроет истинный биологический возраст человека
В моче находится биомаркер, который может дать точное представление об биологическом возрасте человека.
Фото Global Look Press.
Хронологический возраст человека узнать просто: достаточно всего лишь вспомнить его дату рождения. А как быть с биологическим возрастом? Китайские специалисты считают, что простой анализ мочи поможет точно определить этот показатель.
Напомним, что понятие "биологический возраст" отражает состояние организма. Так, у здорового среднестатистического человека оба "хронометража" будут одинаковыми, но по мере старения два показателя могут расходиться из-за различных причин: влияния окружающей среды, вредных привычек, проявления наследственных заболеваний.
Специалисты отмечают важность знания биологического возраста человека, так как его можно использовать для определения риска развития возрастных заболеваний, таких как артрит, заболевания сердца и болезнь Альцгеймера, или даже риска смерти. Кроме того, при разработке антивозрастных препаратов важно учитывать биологический возраст испытуемых, принимающих участие в исследованиях.
В связи с этим поиск точного биомаркера, измеряющего скорость старения человека (а она может быть разной у каждого человека), был сродни поиску Святого Грааля.
Исследователь Цзянь-Пин Цай (Jian-Ping Cai) и его коллеги из Национального центра геронтологии в Пекине искали такой биомаркер. Их работа основана на ведущей теории старения — свободнорадикальной. Её сторонники утверждают, что старение происходит из-за накопления повреждений в клетках, которые им наносят свободные радикалы.
Поясним, что свободные радикалы — это высокоактивные молекулы или атомы, созданные в процессе под названием окисление. Если их не нейтролизовать при помощи антиоксиданта, то свободные радикалы могут взаимодействовать с другими молекулами и повреждать их на субклеточном уровне.
Свободные радикалы, образованные при нормальном метаболизме, могут вызывать окислительное повреждение биомолекул в клетках, таких как ДНК и РНК, говорит Цай.
"По мере старения у нас увеличивается окислительное повреждение, поэтому уровни окислительных маркеров увеличиваются в организме", — добавляет учёный.
Одним из таких маркеров является 8-oxo-7,8-dihydroguanosine (более краткая версия — 8-oxoGsn); известный побочный продукт окисления гуанина.
В предыдущих исследованиях, проведённых на мышах и обезьянах, учёные обнаружили, что уровни 8-oxoGsn увеличиваются в образцах мочи по мере старения животных.
В новой работе учёные хотели выяснить, можно ли определить биологический возраст человека по анализу мочи. Используя метод быстрого анализа под названием ультравысокоэффективная жидкостная хроматография, они изучили образцы, собранные у 1228 человек в возрасте от 2 до 90 лет.
Исследователи сообщают, что у людей в возрасте 21 год и старше действительно наблюдалось возрастное увеличение мочевого биомаркера 8-oxoGsn.
Уровни 8-oxoGsn в моче были примерно одинаковыми у мужчин и женщин, за исключением женщин в постменопаузе – в этом случае был более высокий уровень биомаркера. Возможно, здесь играет роль снижение уровня эстрогена, что происходит во время менопаузы, считают учёные. Эстроген обладает антиоксидантными эффектами.
По мнению Цая, такое биомаркер может считаться надёжным показателем биологического возраста. Но он намерен подтвердить свои результаты в гораздо более крупном исследовании.
Результаты любопытной работы представлены в научном издании Frontiers in Aging Neuroscience.
Ранее учёные предположили, что сонная артерия также может выдать биологический возраст человека. Более того, этот показатель способна определить и программа, ей для этого необходим всего лишь скан лица.
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