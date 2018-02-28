РФС поддержал перенос матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком"

Матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" был перенесен на более поздний срок. Причиной отмены встречи стали погодные условия в Самаре.

Температура воздуха в Самаре опустилась ниже 15 градусов. Проводить встречу в таких условиях было бы опасно для участников матча и болельщиков. По сведениям "Спорт-Экспресс", спартаковцы отказались выходить на поле стадиона "Металлург". Поэтому чемпионы России поддержали решение о переносе встречи. "Было принято разумное решение. Замер температуры показал, что сейчас 15 градусов мороза, – цитирует официальный Твиттер "Спартака" генерального директора "Спартака" Родионова. – Мы свое согласие не дали, и здравый смысл восторжествовал. Новая дата проведения встречи будет обсуждаться и выбираться чуть позже. Я думаю, что было принято верное решение, потому что здоровье футболистов – это наша главная забота, а оно сегодня было под вопросом".

Игроки "Крыльев Советов" были готовы сыграть. "Стоит отметить, что все заинтересованные лица отметили достаточно хорошее состояние поля стадиона "Металлург" в настоящий момент. Газон и стадион были полностью готовы к проведению матча", — говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев".

Российский футбольный союз поддержал решение о переносе встречи. " "Клубы уведомили РФС о своем решении по переносу матча, и мы его поддержали. Игра состоится позднее, когда погодные условия будут более подходящими для спортсменов и зрителей", информирует "Спорт-Экспресс".