Нарциссы оказались источником эффективного противоракового средства

Исследователи из Брюссельского свободного университета (Бельгия) открыли необычное противораковое средство. В своей работе авторы показали, что с онкологическим болезнями помогут бороться натуральные алкалоиды, извлечённые из нарциссов.

Напомним, что алкалоиды – это азотсодержащие органические соединения природного происхождения, чаще всего растительного. Ранее некоторые из них показали высокую эффективность в лечении близорукости, а также в борьбе с курением.

В новой работе учёные работали с алкалоидами, экстрагированными из нарциссов. Они установили, что соединение под названием гемантамин оказывает противораковое действие, связываясь с рибосомами. Это важнейший немембранный органоид живой клетки, отвечающий за производство белков и аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставленной матричной РНК.

Без рибосом клетка жить не может. Но и раковые клетки используют эти "наномашины", в своих целях: они с их помощью усиливают синтез белков, которые поддерживают их безудержный рост.

Однако молекулярные биологи полагают, что эту хитрость можно использовать против самих же раковых клеток. Если ингибировать (то есть затормозить) работу рибосом, то клетки опухоли станут более чувствительными к лечению. Как раз в этом и поможет гемантадин. Исследователи выяснили, что он блокирует производство белков рибосомами, что замедляет рост раковых клеток.

Кроме того, алкалоид также тормозит образование самих рибосом в ядрышках – особых структурах внутри ядер клеток, которые ещё называют "фабриками рибосом". Воздействие на ядрышки вызывает так называемую стресс-реакцию противоопухолевого характера. Производство белка p53, который защищает клетки от канцерогенеза (трансформации здоровых клеток в опухолевые), стабилизируется, и это приводит к быстрой гибели раковых клеток.

Авторы работы отмечают, что нарциссы веками использовались как средство народной медицины (которая, впрочем, увеличивает риск смерти от рака более чем в два раза). И это как раз тот случай, когда положительным "магическим" эффектам нашлось научное объяснение.

Теперь команда планирует проверить влияние на биосинтез и функции рибосом ещё четырёх алкалоидов, также выделенных из цветов семейства амариллисовых, куда входят и нарциссы. Специалисты должны будут определить наиболее перспективные соединения, на основе которых затем начнут создаваться новые терапевтические противораковые препараты.

Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Structure.

Напомним, что ранее для борьбы с раком предложили использовать известную пряность, а также дуэт брокколи и ГМ-бактерий.