Скандал в семье Джигарханяна: тайный покровитель Виталины появился в "Прямом эфире"

Адвокат Элина Мазур провела собственное расследование истории Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Его итоги она представила в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на канале "Россия". Элина Мазур озвучила шокирующие новости о бывшей жене Армена Джигарханяна.

Она нашла тайного покровителя Виталины: по ее словам, это ректор академии имени Маймонида Вероника Рафаиловна Ирина-Коган.

Еще до знакомства с Джигарханяном в этой академии работала Цымбалюк-Романовская. Ирина-Коган помогла Цымбалюк-Романовской получить российское гражданство, прописала ее сначала в своей квартире. По мнению Мазур, Вероника Рафаиловна до сих контролирует все действия своей подопечной и является кукловодом в скандальном деле о разводе Джигарханяна.

Элина Мазур рассказала Андрею Малахову, как вышла на Ирину-Коган. Сама Виталина называла ректора академии имени Маймонида страшной женщиной, от которой она еле унесла ноги.

Сама Вероника Рафаиловна в видео-интервью ответила на обвинения Элины, назвав ее "маразматичкой". Ирина-Коган заявила, что никогда не помогала Виталине с получением гражданства. В начале двухтысячных годов, подчеркнула ректор академии, Виталина была еще просто Цымбалюк, и только во время работы в академии имени Маймонида начала менять документы.

Почему Ирина-Коган приняла Виталину в свой дом, а теперь называет ее только не очень приличным словом? Кто и зачем на самом деле установил камеры в кабинете Армена Джигарханяна? На чьи деньги Виталина купила квартиры, которые стали камнем преткновения в деле о ее разводе с актером? Все ответы в "Прямом эфире" 28 февраля.