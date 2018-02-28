В многоэтажном доме в Таганроге взорвалась бомба

Взрыв в одном из многоэтажных домов Таганрога. Жильцы эвакуированы. Предварительно предполагалось, что в одной из квартир произошел хлопок газа. Один мужчина при взрыве получил серьезные ранения и погиб. Погибший — пенсионер.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает ТАСС. Взрыв произошел около полудня, когда большинство жителей дома находились на работе. Установлено, что в квартире, где произошел взрыв, никакого газового оборудования не было установлено. Полиция склоняется к версии, что в квартире сработало неизвестное взрывное устройство. Вероятно, взрыв произошел, когда погибший мужчина пытался провести какие-то манипуляции с взрывным устройством.

При этом полиция считает, что произошедшее было случайностью, а не самоподрывом.