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28 февраля 201818:43 Анна Балан

Фермерские продукты: забота о здоровье или рекламный ход

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Натуральный продукт или рекламный ход: фермерские товары повсеместно стали хитом продаж. Прилавки пестрят яркими ярлыками с многообещающими приставками "эко" и "био". Покупателей убеждают в том, что в этих товарах не содержится ни грамма нитратов и консервантов. Однако далеко не всегда это правда. Как отличить подделку от оригинального фермерского продукта?

Владимир несколько лет назад решил стать вегетарианцем. Здоровье улучшилось, а вот семейный бюджет заметно страдал, пока мужчина не решил выращивать овощи самостоятельно. В его домашней теплице ароматные помидоры растут теперь круглый год.

Чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина тоже верит в пользу натуральных продуктов и силу свежих овощей. Балкона и терпения ждать урожая у нее нет, поэтому все продукты приходится тщательно выбирать на фермерских рынках.

"Чем правильнее, насыщеннее и натуральнее наш рацион, тем мы лучше себя чувствуем, тем лучше у нас качество жизни, у нас красивые здоровые волосы, ногти, кожа", — объясняет Алла Шишкина.

Фермерские продукты — хит продаж на многих рынках. Продавцы уверяют, что все домашнее, без нитратов и консервантов. Однако отличить настоящий продукт с фермы от его заводской копии не так просто. В первую очередь встречать товар надо по обложке. Обращать внимание на этикетку и просить у продавцов сертификат.

"Обычно фермерские продукты дают о себе знать тем, что жирность молока нечеткая, то есть от 3,2% до 4%. Значит, оно не сепарированное. Это говорит о том, что молоко действительно фермерское. И обязательно надо посмотреть на адрес производства", — объясняет агроном Семен Сизенков.

Отправляемся на фермерский рынок. У большинства товаров здесь нет даже этикеток.

- У вас должно быть все-все промаркировано, чтобы мы знали, что это за продукт, где произведен, когда произведен . Сколько это должно храниться?

- У нас, у частников, это никогда не делается.

- У вас должен быть сертификат.

- Сертификата у нас не бывает.

Соседи по прилавку, услышав наш разговор, сразу пошли на попятную. Признались, что продукты у них не фермерские. Кто-то, похоже, о фермерском хозяйстве вообще имеет слабое представление.

- На ферме доят коров. А как можно на ферме сделать творог?

Покупаем 5 разных упаковок молока: якобы фермерское за 120 рублей, с надписью "эко" и "био" за 90 рублей и самое дешевое производственное молоко за 40 рублей. Сдаем в лабораторию на экспертизу. Запах и вкус везде одинаковый. Содержание жира и белка тоже оказалось почти наравне, в отличие от цены.

"Когда мы покупаемся на всевозможные надписи "эко", "натур эко" и прочее-прочее-прочее, мы на самом деле не знаем, что в реальности находится под этой упаковкой", — говорит маркетолог Николай Григорьев.

Чтобы посмотреть, что реально должно быть под упаковкой, едем за 30 км от Москвы на небольшую ферму, где производят сыр и творог.

- Неужели по вкусу он как-то отличается?

- Отличается. Потому что здесь своя микрофлора, которая присутствует в этом помещении, и он на вкус совсем другой. Попробуйте, — предлагает фермер Алексей Бурков.

Сыроварня на первый взгляд больше напоминает лабораторию. Молоко здесь тщательно проверяют по всем показателям. Только потом замешивают массу для сыра и отправляют под землю на 3-метровую глубину. В сырохранилище находится порядка 150 сыров разного сорта. Хранятся они от 3 до 8 месяцев при строгой температуре 9 градусов. "Грюйер", "Брик", "Пикантный с плесенью" — красивые названия, а вот с виду фермерские сыры всегда чуть небрежной формы.

"Видите, какой толстый слой плесени. Это специальная плесень, которая придаст ему свой неповторимый вкус и запах", — объясняет фермер Алексей Бурков.

Конечно, такая поездка на ферму, самый верный способ закупиться качественными продуктами. Но если времени нет, придется долго и тщательно искать своего, честного продавца на рынке, чтобы не переплачивать за подделку.

Текст: "Вести-Москва"

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