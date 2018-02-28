Матч Кубка России между "Тосно" и "Лучом" не будет перенесен

Встреча 1/4 финала Кубка России между "Тосно" (Ленинградская область) и "Луч-Энергия" (Владивосток) не будет перенесена и состоится в назначенный срок. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" и начнется в 19.30.

В Санкт-Петербурге сейчас -13 градусов, кроме того стадион "Петровский" находится на берегу Невы и продувается ветрами. Поэтому не был исключен перенос встречи и проведение его в более комфортных условиях. Однако организаторы решили, что матч состоится в запланированное время.

Ранее был отменен еще один четвертьфинал Кубка России. Морозная погода в Самаре помешала провести матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Встреча была перенесена на более поздний срок.