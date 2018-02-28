Взрыв в Таганроге: один человек погиб, эвакуированные жильцы вернулись в квартиры

Взрыв в Таганроге: один человек погиб, эвакуированные жильцы вернулись в квартирыЧитайте нас в Telegram
В свои квартиры вернулись жильцы многоквартирного дома 13 по Строительной улице Таганрога. В полдень в одной из квартир 5-этажного 4-подъездного дома на первом этаже произошел взрыв. После взрыва в квартире было небольшое задымление. Видимых разрушений нет. Погиб один человек. Это 61-летний пенсионер. Взрыв был локальным. Квартира, где он жил, практически не получила повреждений. В ней повреждена только дверь, даже окна целы.
Всех жильцов после взрыва сразу эвакуировали из дома потому, что была непонятна природа произошедшего, отметил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. В доме проверили все газовые трубы, помещения обследовали сотрудники оперативных служб и саперы, сообщает ТАСС.
Пока в доме работали сотрудники спецслужб, жильцы, чтобы не замерзнуть, сидели в отапливаемом салоне специально выделенного для них автобуса.
По предварительным данным, в квартире сработало небольшое взрывное устройство, с которым погибший мужчина производил какие-то действия. Что это за взрывное устройство и где его взял погибший мужчина – еще предстоит выяснить.
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