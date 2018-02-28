5 марта может быть объявлено перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины считает необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие в Донбассе.

Об этом, как передает ТАСС, мировую общественность проинформировал по итогам очередной встречи в Минске, полпред РФ Борис Грызлов.

По его словам, на встрече Контактной группы представители Донецкой и Луганской народных республик заявили о росте числа нарушений режима прекращения огня и обстрелах со стороны украинской стороны.

Грызлов подчеркнул, что в связи с этим российская делегация попросила ОБСЕ более четко отмечать, с какой стороны происходят нарушения, а также поставить на контроль выпуск приказов об ответственности для нарушителей режима прекращения огня для обеих сторон.

По его данным, новогоднее и рождественское перемирии значительно снизили число обстрелов, однако в феврале их количество вновь возросло. Поэтому Контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие.