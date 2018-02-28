Ковальчук подарил Путину свитер со счастливым номером и шайбу

Российские хоккеисты подарили Владимиру Путину красный свитер с номером 11 и шайбу. Подарки главе государства передал нападающий российской команды Илья Ковальчук после церемонии награждения олимпийцев в Кремле.

Владимир Путин несколько лет назад увлекся хоккеем и выходит на лед под 11-м номером. По инициативе президента в 2011 году была образована Ночная хоккейная лига.

"Владимир Владимирович, мы по традиции хотим подарить вам счастливый номер, пусть у вас будет", — сказал Ковальчук.

Как сообщает РИА Новости, во время беседы после церемонии фигуристки попросили президента помочь со строительством катка с двумя аренами и большими тренировочными залами. Путин пообещал рассмотреть просьбу.

Президент России сегодня вручил в Кремле госнаграды чемпионам и призерам Олимпийских игр в Пхенчхане.