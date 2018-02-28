Ковальчук подарил Путину свитер со счастливым номером и шайбу

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Олимпиада-2018 32 минуты назад
Ковальчук подарил Путину свитер со счастливым номером и шайбуЧитайте нас в Telegram
Российские хоккеисты подарили Владимиру Путину красный свитер с номером 11 и шайбу. Подарки главе государства передал нападающий российской команды Илья Ковальчук после церемонии награждения олимпийцев в Кремле.
Владимир Путин несколько лет назад увлекся хоккеем и выходит на лед под 11-м номером. По инициативе президента в 2011 году была образована Ночная хоккейная лига.
"Владимир Владимирович, мы по традиции хотим подарить вам счастливый номер, пусть у вас будет", — сказал Ковальчук.
Как сообщает РИА Новости, во время беседы после церемонии фигуристки попросили президента помочь со строительством катка с двумя аренами и большими тренировочными залами. Путин пообещал рассмотреть просьбу.
Президент России сегодня вручил в Кремле госнаграды чемпионам и призерам Олимпийских игр в Пхенчхане.
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