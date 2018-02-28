Доллар и евро бессильны перед рублем

В феврале 2018 года курс рубля был подвержен сильным колебаниям, но в самом конце месяца оптимизм все-таки взял верх. Рубль по итогам февраля успел снова вернуть утраченные позиции не только к доллару, но и к евро, обновив максимумы конца января. Рубль второй раз в этом году тестирует уровни, которые россияне не видели с апреля 2015 года. Основной причиной укрепления рубля 26 февраля стало повышение суверенного рейтинга России агентством Standard&Poor’s Global Ratings до инвестиционного уровня. С начала 2018 года рубль подорожал к доллару на 1,2%, а к евро подешевел на 1,3%. Какие важные события могут повлиять на курс доллара и евро в марте? Насколько у рубля сильные позиции?

Уже 1 марта президент России Владимир Путин обратится с Ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ. Возможно, что Путин обозначит контуры своей будущей экономической политики во время нового президентского срока, и это может оказать положительное влияние на курс рубля. А 8 марта состоится заседание Европейского центрального банка по вопросам монетарной политики. Но в России 8 марта выходной день, и ожидать влияния этого события на пару евро-рубль не следует.

Все внимание россиян будет приковано к 18 марта, это день выборов президента России. Владимир Путин с очень высокой вероятностью победит уже в первом туре при высокой явке – социологи прогнозирует, что минимальная явка на президентские выборы составит не менее 55% избирателей. "Скорее всего, победа Владимира Путина на выборах уже заложена в цены финансовых активов, в том числе, в курс рубля", — уверена Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента "Альпари".

21 марта состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, где будет решаться вопрос о монетарной политике. Эксперты ожидают, что с высокой вероятностью ФРС на мартовском заседании примет решение повысить процентную ставку, скорее всего, на 0,25 базисных пункта. Это может вызвать краткосрочный рост курса доллара к мировым валютам, включая рубль.

На этой же неделе, 23 марта, состоится заседание совета директоров Банка России по вопросу о снижении ключевой ставки. ЦБ может снова понизить процентную ставку, но основной интригой останется величина – на 0,25 или на 0,5 процентного пункта? При благоприятных макроэкономических показателях (низкая инфляция за февраль и первую половину марта, сохранение цен на нефть на уровне не ниже $60 за баррель, росте уровня кредитования и увеличении промышленного производства) ЦБ может снизить ставку на 0,5 п.п. — до 7%. Снижение процентной ставки может в моменте негативно повлиять на рубль, хотя из этого проверенного временем правила в России бывают и исключения, когда рынок ждет благоприятного влияния низких процентных ставок на будущий экономический рост.

До конца марта Минфин США может объявить о новых антироссийских санкциях на основе опубликованного в январе кремлевского списка. Если санкции затронут не только присутствующих в этом списке физлиц, но и аффилированные с ними компании, которые ранее под санкции не подпадали, то инвесторы и трейдеры валютного рынка могут расценить это событие как ужесточение экономических санкций против России, что может вызвать на некоторое время спекулятивное снижение курса рубля.

С 26 марта на Шанхайской бирже Китай намерен начать торговлю фьючерсами на нефть с расчетами в юанях. Это событие в моменте может негативно повлиять на доллар, хотя влияние, скорее всего, будет краткосрочным, ведь большинство расчетов за поставки нефти в мире пока осуществляется в долларах США. Одновременно в Германии может, наконец, сформироваться правящая парламентская коалиция из разных партий, что позволит Ангеле Меркель официально занять пост канцлера ФРГ, а Германии – избежать новых внеочередных выборов в Бундестаг. Если коалиция сформируется, это может положительно повлиять на курс евро.

По оценкам "Альпари", доллар в марте будет колебаться в коридоре 56,0-57,5 руб., а евро может колебаться в рамках 67,0-69,0 руб./евро. "Резкого укрепления рубля мы не ждем, но и тем более не ожидаем обвала российской валюты", — подчеркивает Мильчакова.

Стоит ли гражданам покупать валюту? Подешевевший доллар соблазнителен для покупки, однако, мы бы ставили на долгосрочный рост евро. Наилучший вариант – держать половину сбережений в рублях, а другую половину – в иностранной валюте, долларах или евро, для покупки и той, и другой валюты в марте могут найтись свои аргументы. По словам Натальи Мильчаковой, на длительный срок (до конца текущего года) она бы предпочла евро.