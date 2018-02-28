Путин сверил позиции с Курцем

Президент России провёл переговоры в Москве с прилетевшим на встречу Федеральным канцлером Австрии.

Это первая подобная встреча после того, как Себастиан Курц занял свой нынешний пост. А во второй половине года Австрия будет председательствовать в Евросоюзе и это стало ещё одним поводом для уточнения позиции Вены в отношении ключевых европейских проблем.

На совместной пресс-конференции Путин и Курц подтвердили общность позиций по ситуации на Востоке Украины. "Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса", – отметил российский президент.

Не обошли стороной и Сирию. Согласились с тем, что с терроризмом в этой стране необходимо бороться, опираясь исключительно на нормы международного права. Координирующую роль должна играть ООН.

Владимир Путин уточнил, что Россия не будет терпеть вылазки боевиков и непрекращающиеся обстрелы, в том числе миномётные, жилых кварталов Восточной Гуты. Президент отметил, что Министерство обороны РФ вместе с сирийскими партнёрами продолжит гуманитарные операции, способные вывести мирное сирийское население с территории, обстреливаемой боевиками.