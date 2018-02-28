Авария самолета Cessna заблокировала десятки рейсов в Казани

Около 10 рейсов задержаны в аэропорту Казани на вылет и прилет из-за инцидента с частным самолетом, вернувшимся из Барселоны.

Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в службах аэропорта.

По словам собеседника агентства, у самолета Cessna, который летел чартерным рейсом из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны.

Отбуксировать самолет пока не удается, и он занимает взлетно-посадочную полосу.

Сотрудники аэропорта занимаются поисками необходимой техники, которая могла бы отбуксировать аварийный самолет. Проблема в том, что пока не удается найти подходящую буксировочную сцепку.

Эксплуатирует самолёт немецкая авиакомпания Air X Charter. По некоторым данным, на борту находилась оперная певица Аида Гарифуллина, ее бабушка Фарида и младшая сестра Ольга. Никто не пострадал.

Cessna 750 представляет собой турбовентиляторный двухмоторный дальнемагистральный средний самолет бизнес-класса. Является самым быстрым гражданским, а также деловым самолётом, максимальная скорость которого достигает 977 километров в час.