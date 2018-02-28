В Тбилиси стеклянная панель упала на группу школьников, один погиб

Один школьник погиб и пятеро пострадали после падения стеклянной панели в Тбилиси.

Как сообщает РИА Новости, на улице Баратишвили из здания выпала стеклянная панель, пострадали шестеро подростков — учащиеся одной из тбилисских школ. Один из школьников, мальчик 14 лет, позже скончался в больнице.

Полиция Грузии сейчас устанавливает виновных в инциденте. Премьер-министр страны выразил соболезнования семье погибшего мальчика.