Русский характер забрать невозможно: Олимпиада в Пхенчхане открыла новые имена

Российские спортсмены на Олимпиаде в Южной Корее показали бойцовский характер, достойно выдержав и спортивные, и околоспортивные нагрузки. Об этом Владимир Путин сказал им лично, когда в Кремле вручал атлетам государственные награды. Событие совпало с приятной новостью: МОК 28 февраля полностью восстановил в правах Олимпийский комитет России.

Прямо перед церемонией становится известно: МОК полностью восстановил в правах ОКР. Владислав Третьяк эту долгожданную новость узнает от журналистов. Были сомнения, снимут ли санкции. Ведь российские хоккеисты, несмотря на запрет, хором спели гимн на золотой церемонии награждения.

"Остановить их никто не мог, — вспоминает Владислав Третьяк. – Потому что душа пела, понимаете? И пели за всю нашу сборную команду зимнюю, которая приехала на Олимпиаду. В конце мы последние получали медали. Наверное, этот гимн прозвучал вместе с нашими болельщиками на льду".

- Вы договаривались, что будете петь?

"Я вам не скажу, — смеется олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Илья Ковальчук. — Да нет, конечно. Просто все хором запели. Это эмоции, это финал. За две минуты мы еще проигрывали. И играли в меньшинстве. То, что мы сделали – это своеобразное чудо. Наверное, какая-то помощь сверху была".

В плотном кольце журналистов — хрупкая Алина Загитова, сильнейшая фигуристка планеты. Именно она завоевала первое золото России на Играх в Пхенчхане.

Так получилось — олимпийский триумф прошел без флага и гимна. Но в таких обстоятельствах еще больше хотелось победить.

"Это только подстегивало, придавало стимул. Я только разозлилась", — рассказывает о своих чувствах олимпийская чемпионка по фигурному катанию в Пхенчхане Алина Загитова.

Загитову президент награждает первой Орденом дружбы. Следом — двукратный серебряный призер — Евгения Медведева. Обе настольно потрясли мир своим катанием, что публика плакала: как жаль, что нельзя вручить вторую золотую медаль.

"Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением, мастерством. Не только победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту", — подчеркнул Владимир Путин.

"В свое выступление мы вложили всю свою душу без остатка. Эти медали мы завоевывали для нашей Родины. Спасибо за ту поддержку, которую мы чувствуем изо дня в день. Россия в наших сердцах", — произносит в Кремле двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева.

Тренер Загитовой и Медведевой — железная королева льда Этери Тутберидзе — очень по-женски поправляет макияж. При полном параде и жены хоккеистов — первое за 26 лет золото. Матч, который в шутку прозвали валидольным, без преувеличения смотрела вся страна.

"Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее, — продолжил Владимир Путин. – Правда, национальная наша ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного. Но все-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото".

"Спасибо за ваше помощь, что дали доказать всему миру, что наш русский характер не сломлен и не будет никогда сломлен", — поблагодарил олимпийский чемпион хоккеист Павел Дацюк.

"Вот Павел говорил про характер русский, другие спортсмены выступали, сказали, что у нас много чего забрали. Забрать, действительно, можно все что угодно, любую атрибутику. Но характер забрать невозможно", — подчеркнул президент России.

У Ивана Телегина двойной праздник — еще и день рождения. Президент дарит ему книгу "Хоккей. Родоначальники и новички" легендарного Анатолия Тарасова. Супруга Полина не может сдержать слез.

Почти все хоккеисты были в Пхенчхане с семьями. Даже главному тренеру поддержка жены придавала сил.

"Практически все жены приехали болеть с детьми, поэтому мы очень благодарны нашим женам за поддержку", — благодарит от всей команды семьи хоккеистов тренер олимпийской сборной по хоккею Олег Знарок.

- Мощный тыл?

"Очень мощный! – соглашается Знарок. – И, конечно, большая благодарность болельщикам, потому что поддержка была колоссальной".

Больше всех медалей принесли команде лыжники. В отсутствии лидеров зажглись новые звезды.

"Лыжным гонкам досталось особенно сильно, к сожалению. Но несмотря на это, благодаря вашей поддержке, мы доказали всем, что Россия чиста и может бороться за медали в любой ситуации", — произносит двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 ода. по лыжным гонкам Юлия Белорукова.

А самым титулованным на этой Олимпиаде стал Александр Большунов — 3 серебра и бронза.

- Вы впервые в Кремле?

"Да, впервые", — подтверждает четырехкратный олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Большунов.

- Какие впечатления?

"Если честно, тут очень круто! И просто так сюда не пройти", — только в Кремле оценил степень своих заслуг российский лыжник.

Молодых лыжников называют не иначе, как дети Вяльбе. Несмотря на колоссальное давление и элементарное отсутствие аккредитации, глава Федерации лыжных гонок все же нашла способ быть рядом.

"Мы видели, как вы болели там", — обнимается с прославленной лыжной гонщицей Владимир Путин.

"Жалко, что там была одна золотая медаль, — сожалеет Этери Тутберидзе, обнимая своих подопечных Медведеву и Загитову. – Они обе золотые абсолютно".

Без тренерской поддержки остался на Олимпиаде скелетонист Никита Трегубов. И несмотря ни на что — серебро!

"Все равно все знали – кто и откуда, — говорит он. – И я знал, кто я такой! Все поддерживали – и родные, и близкие, страна. Я всегда знал, что нас поддерживают".

Можно запретить флаг и гимн, но характер у нас не отнять.

"Объявлено о восстановлении прав национального нашего олимпийского комитета. Но мне кажется, что это страница, которую мы должны перевернуть. И для себя должны сделать выводы соответствующие. Но, надеюсь, что международные организации в конце концов поймут, что спорт нужно держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения", — считает Путин.

Две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Урожай южнокорейских Игр, конечно, скромнее, чем был в Сочи в 2014 году. Но больше, чем в Ванкувере 8 лет назад. В Пхенчхан целенаправленно не пустили сильнейших. Но благодаря этому страна открыла для себя новые имена.