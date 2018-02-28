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28 февраля 201820:32 Павел Зарубин

Собчак окатила Жириновского водой во время дебатов

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Для голосования россиян за рубежом уже создано 400 избирательных участков. А кандидаты в президенты сегодня встречались не только с избирателями, но и друг с другом. Первая встреча на канале "Россия" вышла эмоциональной. Возможно, даже слишком.

Самая зрелищная часть предвыборной кампании — на телеканале "Россия" стартуют дебаты кандидатов.

"В вашем возрасте вредно так волноваться! — Заткнись ты, дура! Пришла сюда... — Вы вообще как разговариваете? — А что она сказала минуту назад? Забыли? — Я беспокоюсь о вашем здоровье", — это фрагмент диалога между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак.

Данные дебаты с Владимиром Соловьевым в прямом эфире вышли на Дальний Восток. В России — 11 часовых поясов, когда в Москве день — там уже глубокая ночь. Потому, чтобы зрители всей страны, каждого, даже самого отдаленного региона имели возможность видеть одни и те же передачи, программы в прямом эфире идут на Дальний Восток и потом в том же самом виде выходит в эфир на Сибирь, Урал, Центральную Россию. Произошедшее сегодня на дебатах стало одной из самых обсуждаемых новостей дня.

"Прекратите базар! Участники "Дома-2" ведут себя приличнее! — Замолчи, замолчи, дура! — Что вы так со мной разговариваете? — Ну если она тупая! Ну, если мозгов нету! (Собчак обливает Жириновского водой) Вот видишь! Вот идиотка! Убери её отсюда!"

"Владимир Вольфович, материться нельзя!", — поправил его Соловьев.

"А как иначе?!?" – откликнулся Жириновский.

Зрители московского часового пояса увидят полную версию этих дебатов в 23.15. То, что дискуссии окажутся, мягко говоря, непростыми, сегодня было понятно в кулуарах, еще до начала дебатов.

"Сказать всё самое важное. По проблемам армии, по проблемам нашей обороны, по проблемам безопасности нашей страны. Сегодня будем говорить об этом", — рассказала Ксения Собчак.

Владимир Жириновский шел на дебаты со словами, что будет требовать законодательных изменений — чтобы к кандидатам на пост президента предъявлялись такие же требования, как и к госслужащим. В законе о госслужбе есть целый ряд ограничений.

"Наличие имущества за рубежом, иностранного гражданства, деньги, статус лица, имеющего документы на временное проживание за границей. Потом надо предоставлять документы о состоянии здоровья, проходить воинскую службу. Получается, что в законе о выборах президента нет вообще никаких ограничений, кто хочет — с улицы любой бомж, пожалуйста, кандидат в президенты. Поэтому мы хотим внести изменения в закон о выборах президента, чтобы там были основания для отказа в регистрации или для отмены регистрации", — проинформировал общественность лидер ЛДПР.

Помимо телевизионного, кандидатам в президенты каждый день по-прежнему предоставляется и радиоэфир. В студии "Вести-ФМ" встретились Явлинский и Бабурин.

"Наши интересы не находятся сейчас в Сирии. Никак там не находятся. Потому что наши интересы с точки зрения обороны и безопасности сейчас находятся в Центральной Азии и в Афганистане. Оттуда идёт нам угроза", — уверен Григорий Явлинский.

Сергей Бабурин ему возражает: "Совершенно не соглашусь с Григорием Алексеевичем Явлинским. Наши интересы там. Избавлять нас от опасности на дальних подступах. Если они переберутся в Афганистан, будем бороться с бандитами там. Чтобы они не пришли на наши улицы сюда. И это и есть геополитика".

При этом некоторые кандидаты продолжают присылать вместо себя на дебаты доверенных лиц. Хотя по закону такое возможно только в том случае, если претендент очень занят исполнением своих прямых служебных обязанностей, либо болен.

"Когда кандидат говорит, что он болен, а сам всем показывает, что он на каком-то мероприятии, то это не совсем красиво перед избирателями. Если на самом деле не было той причины, указанной в законе, целесообразно поблагодарить человека, который пришел. А оставшееся время поделить между теми, кто сам пришел", — уверена глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Небывалым называют в ЦИКе интерес к этим выборам со стороны наблюдателей. По приблизительным подсчетам, с учетом миссий от разных стран и организаций, в Россию приедет тысяча наблюдателей. И письма от желающих продолжают приходить в ЦИК.

Наблюдатели национального общественного мониторинга заявили сегодня, что обработали около 500 сообщений о нарушениях, 280 жалоб урегулированы, а около 100 — по словам активистов — размещены на карте движения "Голос" и являются фейковыми.

"Сбор той информации, которая не проверена, по сути, часто — лжи. Раздражает то, что присваивается себе право говорить, что только мы являемся теми, кто может говорить правду, только у нас есть такое право, только мы гражданское общество. То есть все те сотни тысяч людей, которые работают, вы никто, люди второго сорта" – делится эмоциями Роман Коломойцев, федеральный координатор национального общественного мониторинга.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сегодня вечером в институте океанологии в Москве встретился с учеными. Рассказал, что хотел бы добавить в свою программу, а что в ней уже прописано.

"Национализация народных богатств, бесплатное образование и здравоохранение, пенсии, которые не надо платить из пенсионного фонда, а платить из бюджета. Поэтому я считаю, что программа хорошая, но над ней еще нужно много будет поработать, потому что многое в ней отсутствует. Мы, к примеру, не прописали отношения к миграционным процессам, отношения с другими странами — это тоже должно быть прописано в этой программе", — рассказал он.

Громкие комментарии Дмитрия Губерниева сегодня звучат в избирательном штабе Путина. Доверенное лицо — гроссмейстер Сергей Карякин — проводит сеанс одновременной игры с волонтерами и с еще одним доверенным лицом Путина — Губерниевым.

"Нельзя! — Как нельзя? — Вам шах! — Это рокировка! Где?? — Вот. Нельзя делать рокировку. — Эх, учить надо было правила!"

В последние годы популярность шахмат в России резко выросла — считает Карякин. Как и в целом популярность спорта.

"Я считаю, что очень много полезного делается. И я считаю, что мой долг поддержать президента на этих выборах. В принципе, могу сказать двумя словами, что я сам из Крыма и на этом все уже можно закончить".

И на доске с пожеланиями Карякин пишет тоже про полуостров – "Крым за Путина".

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня встретился с московскими ветеранами.

"Выборы президента — самые важные выборы в нашей стране. И роль президента просто огромна. Он реально определяет судьбу и страны и по сути дела каждого человека. Огромное влияние президента и его компетенции и его решений на всех нас. Поэтому не приходить на выборы, это, по сути, вверить свою судьбу кому-то другому. И мне кажется те люди, у которых есть своя гражданская позиция, они не могут сидеть дома в этот день. Обязательно надо приходить", — разъяснял Собянин.

В МГУ Владимир Жириновский сегодня прочитал лекцию студентам социологического факультета, чьим профессором он является. Об образовании, отношениях с Западом и о том, где свободы больше.

"У нас можно говорить обо всем. На Западе нельзя. Там регулируется пресса, там заложили программу — охаивают Россию. Все. Против России — дают слово, за Россию — до свидания. Это признак того, что та пресса на западе перестала быть свободной".

Максим Сурайкин сегодня в картинг-клубе. Полная экипировка.

Поездка кандидату сильно понравилась. Таких клубов в стране должно стать больше, считает Сурайкин. Больше выбросишь адреналина здесь — меньше останется для опасных нарушений на улицах.

"Это действительно такой здоровый спорт, здоровое состязание, как будто заново родился... И это безопасный спорт, намного лучше, чем когда люди гоняют по дорогам".

Лекарства и продукты нужно отправлять в труднодоступные регионы при вылетах на досрочное голосование.

С такой инициативой сегодня выступила глава Центризбиркома. По словам Эллы Памфиловой, в условиях, когда в некоторые районы вертолеты прилетают раз в месяц, конечно, нужно воспользоваться возможностью и вместе с избирательными бюллетенями доставлять туда еще что-то полезное.

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