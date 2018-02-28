Гибель пожарных в Москве: в чем причина трагедии

В среду глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование гибели пожарных в Москве. Трагедия произошла прошлой ночью, когда сотрудники МЧС спасали семью с детьми из горящей многоэтажки. Всех пострадавших эвакуировали, но двое пожарных не смогли выбраться из огня.

На фотографиях в родной пожарной-спасательной части, Александр Драевский, и тут и там. Учения, тренировки, почти 20 лет службы за плечами. Рядом на вешалке до сих пор висит бушлат его напарника — Михаила Фомина. Накануне вечером они оба отправились на очередной вызов, который для них стал последним.

Поздний вечер вторника. Из окон на 16 этаже вырываются языки пламени. Внутри, в ловушке из огня и дыма — люди. 30-летняя Юлия с тремя детьми спряталась на балконе. А в комнате в этот момент были ещё двое ждавших спасения — родители мужа Юлии.

В первую очередь спасатели стали выводить людей, одного за другим. Когда все оказались в безопасности, Александр Драевский и Михаил Фомин, снова пошли в огонь, чтобы приступить к тушению. В этот момент произошло непоправимое. От экстремальных температур стёкла в квартире лопнули. По всей видимости, резкий приток воздуха и спровоцировал мощный выброс пламени, в эпицентре которого и оказались пожарные.

Коллеги погибших спасателей до сих пор не пришли в себя. Ответственные, смелые, решительные, с ними не страшно было идти на любой пожар — так о них здесь может сказать каждый.

"Ребята были очень опытные, всегда участвовали во всех сложных пожарах Москвы. Ликвидировали чрезвычайные ситуации. Старшина Фомин летом был награждён медалью "За отвагу на пожаре". За спасение людей", — рассказывает Сергей Гаврилин, начальник 29 пожарно-спасательного отряда ФПС ПО г. Москве.

У Александра Драевского остались жена и маленькая дочь, у Михаила Фомина — пожилые родители. Родственникам погибших пожарных окажут всю необходимую помощь.

"Вчера, спасая людей на пожаре, героически погибли двое сотрудников МЧС Михаил Фомин и Александр Драевский. Соболезную их семьям и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Город будет помнить имена своих героев", — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Расследование этой трагедии уже ведут в центральном аппарате Следственного комитета. А погибшие спасатели Михаил Фомин и Александр Драевский будут представлены к государственным наградам, посмертно.