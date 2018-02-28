Морозы не торопятся отступать с приходом календарной весны

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за затянувшихся аномальных холодов. Похоже, что морозы, которые существенно ниже климатической нормы, не отступят даже с началом календарной весны. Острых ощущений москвичам добавляет и порывистый ветер.

Глядя на пустые аллеи парка культуры имени Горького и на абсолютно чистый и безлюдный каток, трудно поверить, что завтра... весна.

В Москве сухой асфальт и плитка без снега. Солнце и температура — 20°. На трассах встречать такую весну дальнобойщикам помогают спасатели — у них теплые модули и горячий чай.

А здесь — отогревают бездомных. Центр помощи "Ангар спасения" православной службы "Милосердие". Люди этого социального слоя сейчас страдают больше всего. В больницы поступают пациенты с обморожениями. Здесь же не только отогреют, но и накормят горячим, и если надо — оденут. Правда, в эти дни "благотворительные" теплые вещи быстро разбирают.

"Обувь, брюки, пальто, бывают куртки, — есть такие вещи, которых катастрофически не хватает. Это вот в основном сейчас вот в холодный период — теплые куртки, обувь, опять-таки по сезону. Это то, чего не хватает", — поясняет Дарья Филиппова, социальный работник.

При крепком морозе в столице убирают зимний реквизит — световые конструкции и украшения в виде снежинок, елок и саней с оленями. Гулять по Москве сейчас предпочитают лишь те, у кого вечером поезд или самолет. У кого главные достопримечательности — Красная площадь с Кремлем — нужно посетить при любой погоде.

"Мы из Сочи приехали — холодновато", — признаются гости столицы.

Впрочем, юг России, который всю зиму провел без снега, — в последний день зимы его получил. В Крыму — в Севастополе, выталкивать из снега маршрутку вышли даже бабушки. Слегка припорошило снегом зеленые газоны Анапы. Замело улицы солнечного Краснодара.

В Москве же отставание от "нормы", то есть, ниже средних многолетних значений — примерно на четыре градуса. Морозный антициклон не смотрит на календарь. Но, тем не менее, холод уже отступает.

"Увы, тот холод, который обрушился на столичный регион — уходить не хочет. Эти морозы отступают очень-очень медленно. Хотя, должна сказать, что самые сильные морозы для нас закончились", — обнадеживает Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

До нуля температура поднимется лишь через неделю. Впрочем в Москве есть люди, которые не могут ждать тепла.

"Полковнику, который прошел Афган — нигде не холодно и не жарко! Нормально! Одеваться надо, гулять, улыбаться как вы — красивый у вас корреспондент!"

В последний день зимы проснулись еноты в московском зоопарке. Словно перед спячкой они завели будильник, выставив его на "весну". И теперь, забравшись на дерево, пытаются ее высмотреть. Весна же — пусть и далеко, но все же появляется на горизонте.