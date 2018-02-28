Дорожные войны: полиция разбирается в зеленоградском конфликте на парковке

Жительница Зеленограда чуть не ослепла после конфликта с водителем внедорожника. Посреди дня он распылил ей в лицо газ из баллончика. Всё произошло на глазах у дочери пострадавшей и попало на камеру регистратора. Однако сам автомобилист утверждает, что в этой истории он не обидчик, а жертва.

Разборки между автомобилистами — обычное дело, тем более, в мегаполисе. Но то, что случилось на парковке перед Зеленоградским ДК, выходит за рамки. Шокирующее происшествие записала камера видеорегистратора, установленная в машине одного из участников конфликта.

Затонированный чёрный внедорожник перегородил проезжую часть. Женщина выходит из соседнего автомобиля и пытается убедить нарушителя уступить дорогу. Потерпев неудачу, прижимается вплотную и подталкивает машину нарушителя. Реакция следует незамедлительно. Зажимая что-то, похожее на газовый баллончик, в правой руке, мужчина подходит к обидчице.

В руках у Людмилы справки от офтальмолога и гастроэнтеролога. Женщина до сих пор плохо видит. Но больше переживает за состояние своего ребёнка. Семилетняя дочь в тот момент была в автомобиле на заднем сидении. Испугалась!

Видео конфликта в интернете вызвало бурную дискуссию. Местные блогеры водителя чёрного BMW называют частым участником дорожных войн. Второго участника конфликта, того самого водителя черного внедорожника, мы нашли. Он уверяет что все обвинения в его адрес — клевета. И жертва — он сам.

Что было в руке у Чубина, и кто распылил перцовый газ в лицо Людмиле, выяснять теперь будет полиция. Правоохранительным органам придется так же определить и виновных в ДТП, где никто не хотел уступать.