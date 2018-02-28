Самолет с оперной певицей отбуксировали: аэропорт Казани возобновил работу

Около 19.40 аэропорт Казани возобновил работу после инцидента с частным самолетом Cessna. Машину удалось отбуксировать с летного поля.

Из-за поломки самолета были задержаны 11 рейсов: шесть — на вылет, пять — на прилет, им пришлось уйти на запасные аэродромы — в Уфу и Самару, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что самолет летел чартерным рейсом из Барселоны, после посадки в аэропорту у него разрушилась пневматика шасси. Эксплуатирует самолет немецкая компания Air X Charter. По некоторым данным, на борту самолета находилась оперная певица Аида Гарифуллина с бабушкой и младшей сестрой.