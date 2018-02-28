Рижское "Динамо" и "Слован" летом могут покинуть КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге будущего сезона могут случиться кардинальные перемены по составу команд. Инсайдер сообщил, что старожил КХЛ рижское "Динамо" и братиславский "Слован" могут покинуть турнир. Причиной стало то, что у команд есть определенные проблемы с финансированием.

В КХЛ имеет место рейтинг клубов из восьми критериев, которому должны соответствовать команды-участницы, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на программу "Горячий лед". Он рассчитывается исходя из спортивных результатов, посещаемости домашних матчей, телевизионных рейтингов, финансовой стабильности и ряда других.

Согласно этим данным клуб "Динамо" (Рига) и "Слован" уже не первый сезон находятся в "группе риска". По имеющейся на сегодня информации, рижане и словаки могут покинуть Лигу уже будущим летом. Еще два клуба, у которых также имелись по ходу нынешнего сезона финансовые проблемы, "Лада" и "Северсталь", скорее всего, сохранять прописку в КХЛ.