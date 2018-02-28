Таганрог: в квартире местного жителя взорвалась кустарная тротиловая шашка, один человек погиб

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила о взрыве, прогремевшем в одном из жилых домов Таганрога. По предварительным данным, в квартире местного жителя, бывшего геологоразведчика, взорвалась тротиловая шашка кустарного производства.

"Сегодня около 12:00 в городе Таганроге раздался хлопок. На этот хлопок пришли соседи и обнаружили тело местного жителя (1956 года рождения), который жил в этой квартире. По предварительным данным, взорвалась тротиловая шашка кустарного производства. Как стало известно, данный мужчина ранее занимался геологоразведочной деятельностью", — уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают спецслужбы, проводится проверка всех обстоятельств. Эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры, видимых разрушений в доме нет. Пострадало только помещение, в котором произошел взрыв. При этом, газовое хозяйство дома находится в порядке, заключает ТАСС.