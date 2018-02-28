Футбольный стадион в Екатеринбурге введен в эксплуатацию

Реконструированный к чемпионату мира по футболу стадион "Центральный" в Екатеринбурге получил все необходимые документы, согласно которым он может принимать матчи самого высокого уровня. Во время чемпионата мира арена будет вмещать 35 тыс. зрителей, а после его завершения вместимость будет снижена на 12 тыс. мест.

"Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе, — цитирует ТАСС заявление департамента информационной политики Свердловской области. — Строителям удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным стандартам".

Реконструкция стадиона в столице свердловской области началась в 2015 году и стоимость всех работ по преобразованию арены составила, по разным данным, сумму от 12 до 12,7 млрд рублей.