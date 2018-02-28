РФ известно о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

России известно о планируемых химических провокациях, в которых потом будут обвинять правительство Сирии.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность известил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что Москве известно, какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят, и кто в них участвует.

Дипломат, как сообщает ТАСС, предложил Совету Безопасности ООН принять заявление в поддержку выполнения резолюции о прекращении боевых действий в Сирии.

Небензя также призвал все страны, входящие в СБ ООН, не мешать, а помогать погасить кровавый конфликт в Сирийской арабской республике, длящийся с 2011 года.