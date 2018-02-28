Наследница Форрестола: Клинтон заявила об актуальности фразы "русские идут"

Лавры первого министра обороны США Джеймса Форрестола не дают покоя экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Она раскритиковала президента Дональда Трампа за бездействие перед лицом угрозы. Хиллари Клинтон заявила об актуальности фразы "Русские идут!", но выбрасываться из окна при этом — как другой демократ Форрестол — не стала.

"Как бывший госсекретарь и американка, я говорю, что русские все еще идут. Наши кадровые разведчики побуждают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать это и сдавать позиции или же защитит нашу страну?" – задала вопрос Трампу вопрос проигравшая ему на президентских выборах конкурентка.

Свой клич о том, что "русские идут" Хиллари Клинтон опубликовала в своем Twitter, сообщает ТАСС.

Между тем, Дональд Трамп упрекает своего предшественника демократа Барака Обаму в том, что тот был предупрежден о возможном внешнем вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США 2016 года, но ничего не предпринял. Трамп неоднократно отвергал утверждения о существовании некоего сговора его штаба с Москвой. При этом 45-й президент США обвиняет демократов в стремлении с помощью "охоты на ведьм" взять реванш за поражение на ноябрьских президентских выборах 2016 года. Россия отвергает все утверждения даже о попытках вмешаться в избирательные процессы в США.

Фраза "русские идут" принадлежит первому министру обороны США и министру военно-морского флота Джеймсу Форрестолу. С ней 22 мая 1949 года он выбросился из окна госпиталя, где проходил лечение под присмотром психиатров. "Я видел русских солдат. Русские идут, русские идут, они уже здесь", — заявлял Форрестол, сидя в своей палате.

После гибели обдумывавшего планы атаки на Советский Союз экс-министра обороны, который помог победить на выборах Франклину Делано Рузвельту.

В 1955 году его именем назвали новый авианосец, вступивший в ВМС США. Имя стало роковым. Корабль также тяготел к суициду – на его борту постоянно происходили пожары. 29 июля 1967 года на авианосце "Форрестол", с которого велись бомбардировки Вьетнама, вспыхнул очередной пожар. Жертвами огня стали 134 человека и более 160 получили ранения. Из-за склонности к возгораниям авианосец получил прозвище Zippo.

В составе американских ВМС после ремонта авианосец прослужил до 1993 года. На базе авианосца предполагалось сделать музей. Но никто в эту гиблую идею денег вложить не пожелал. Спустя 20 лет "Форрестол" был продан за 1 доллар на металлолом.